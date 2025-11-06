Zahl der Toten nach Taifun auf den Philippinen steigt

06.11.2025

Autos auf Dächern, ganze Dörfer im Schlamm: Taifun «Kalmaegi» hinterlässt Chaos auf den Philippinen. Jetzt nähert sich der Sturm «Fung-Wong» - wird er zum Supertaifun?
