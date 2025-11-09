  • Home
  • Nachrichten
  • Inland
  • Jahrestag des 9. November: Steinmeier verlangt Widerstand gegen den Rechtsextremismus

Steinmeier verlangt Widerstand gegen den Rechtsextremismus

Aktualisiert 09.11.2025 - 14:31 Uhr

Die Demokratie sieht der Bundespräsident so bedroht wie nie seit der Wiedervereinigung. Das Staatsoberhaupt erklärt, was nun aus seiner Sicht passieren muss.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH