Staat will Ukraine-Flüchtlingen weniger zahlen

Aktualisiert 19.11.2025 - 19:18 Uhr

Trotz viel Kritik gibt die Bundesregierung grünes Licht: Neu ankommende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wechseln vom Bürgergeld ins Asylrecht. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
BürgergeldBundesregierungKabinettSozialesMigrationArbeitsmarktDeutschlandUkraineBerlinBerlin
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH