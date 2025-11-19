  • Home
  • Sport
  • Fußball-News
  • Austragungsorte festgelegt: Letzte Startplätze für Fußball-WM werden in Mexiko vergeben

Letzte Startplätze für Fußball-WM werden in Mexiko vergeben

Veröffentlicht 19.11.2025 - 20:12 Uhr

Über ein Qualifikationsturnier können die letzten beiden WM-Tickets gelöst werden. Nun ist klar, wo die sechs Teams aus der ganzen Welt darum kämpfen.
WM 2026QualifikationFußballMexikoInternationalMonterreyNuevo León
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH