  Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler

Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler

Veröffentlicht 21.11.2025 - 13:15 Uhr

Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
