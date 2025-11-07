Bericht: BSW rüstet sich für möglichen Wagenknecht-Rückzug

Veröffentlicht 07.11.2025 - 14:45 Uhr

Seit Wochen gibt es Spekulationen: Wird Gründerin Sahra Wagenknecht auch künftig an der Spitze ihrer Partei stehen? Es sieht nicht danach aus.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH