Dänemark plant Mindestalter für Social Media

Veröffentlicht 07.11.2025 - 16:36 Uhr

Jugendliche in Dänemark sollen erst mit 15 die sozialen Netzwerke nutzen dürfen. Mit Sondergenehmigung der Eltern soll der Gebrauch aber auch schon etwas früher möglich sein.
