Deutsche U17 zittert nach Remis ums Weiterkommen bei WM

Veröffentlicht 07.11.2025 - 16:15 Uhr

Nach zwei Unentschieden stehen die deutschen U17-Fußballer bei der WM unter Druck. Das Team um Trainer Marc-Patrick Meister hat aber noch alles in der eigenen Hand.
© dpa

