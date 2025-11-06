AfD-Politiker reisen nach Russland

Veröffentlicht 06.11.2025 - 13:27 Uhr

AfD-Abgeordnete reisen zu einer Konferenz nach Russland. Dabei kommt es vielleicht auch zu einem Treffen mit Ex-Präsident Medwedew. Die Bundestagsfraktion spricht davon, Gesprächskanäle offenzuhalten.
