US-Militärdelegation führt Gespräche in Kiew

Veröffentlicht 19.11.2025 - 21:45 Uhr

Die USA waren für die Ukraine der wichtigste Waffenlieferant zur Abwehr Moskaus. Doch Präsident Trump verlangt ein Ende des Krieges. Welche Botschaft bringen US-Generäle nach Kiew?
