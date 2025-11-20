Trump und Mamdani planen Treffen im Weißen Haus

Veröffentlicht 20.11.2025 - 04:39 Uhr

Trump beschimpfte ihn als «Kommunisten». Nun empfängt der US-Präsident den künftigen New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani.
RegierungUSA
© dpa

