Schneeregen und Schneeschauer heute vielerorts im Flachland

Veröffentlicht 20.11.2025 - 05:24 Uhr

Wird es weiß im Flachland? So richtig wohl nicht. Die Menschen müssen sich dort auf nassen Schneefall einstellen. Wirklich winterlich bleibt es aber in den Bergen.
WetterDeutschlandOffenbach am MainHessen
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH