Müller in Vancouver: «Mehr nackte Wahrheiten»

Veröffentlicht 20.11.2025 - 05:39 Uhr

Spätestens seit den leeren Stadien während der Corona-Pandemie weiß man in Deutschland, wie viel Thomas Müller in einer Partie spricht und kommandiert - das merken nun auch die Kollegen in Kanada.
MLSFußballUSADeutschlandKanadaVancouverBritish Columbia
