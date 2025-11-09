Trump-Regierung ordnet Kürzung von Lebensmittelhilfen an

Aktualisiert 09.11.2025 - 19:25 Uhr

Seit 40 Tagen befinden sich die USA im Shutdown-Modus. Für Millionen Menschen ist unklar, wie viel Unterstützung sie für den Lebensmitteleinkauf bekommen. Die Lage ist chaotisch.
