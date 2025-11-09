Krise in Wolfsburg: Trainer Simonis muss schon wieder gehen

Veröffentlicht 09.11.2025 - 15:45 Uhr

Der VfL Wolfsburg steckt tief in der sportlichen Krise. Und das Rezept ist erneut: Der Trainer muss gehen. Jetzt erwischt es den erst im Sommer geholten Paul Simonis.
