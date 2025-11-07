Tote und Verletzte durch Beschuss im Gebiet Cherson

Veröffentlicht 07.11.2025 - 17:48 Uhr

Artillerie, Raketenwerfer, Drohnen – russischer Beschuss hinterlässt in der Region Cherson Tote, Verletzte und Angst. Welche Orte besonders betroffen sind.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH