Todesstrafe für Bangladeschs Ex-Regierungschefin Hasina

Aktualisiert 17.11.2025 - 13:14 Uhr

Das Verfahren gegen Sheikh Hasina wurde nach ihrer Flucht nach Indien eingeleitet. Bei der Verkündung des Urteils war sie nicht anwesend.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH