Klage gegen Kiff-Verbot im Englischen Garten

Veröffentlicht 17.11.2025 - 03:48 Uhr

Die bayerische Staatsregierung verbietet das Kiffen in ihren Parks - auch im Englischen Garten in München. Aber darf sie das?
