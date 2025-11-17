Pfiffe nach Blamage: Italien blüht nächstes WM-Quali-Debakel

Veröffentlicht 17.11.2025 - 11:48 Uhr

Zweimal mussten die Italiener zuletzt bei Fußball-Weltmeisterschaften zuschauen. Folgt bald der nächste Schock? Coach Gattuso wird deutlich.
