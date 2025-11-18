Senat stellt Weichen für Freigabe von Epstein-Akten

Aktualisiert 18.11.2025 - 23:52 Uhr

Das US-Parlament stimmt über die Freigabe der Epstein-Akten ab. Nach dem Repräsentantenhaus ist jetzt der Senat am Zug. Dann fehlt noch ein Schritt.
© Luzia Geier und Anna Ringle, dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH