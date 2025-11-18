Fall Khashoggi: Trump nimmt Saudi-Kronprinz in Schutz

Aktualisiert 18.11.2025 - 23:31 Uhr

Der Thronfolger ist zum ersten Mal nach der Ermordung des saudischen Journalisten Khashoggi im Weißen Haus. Kritik von Trump gibt es nicht - ganz im Gegenteil.
© dpa

