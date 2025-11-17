Kehrtwende? Trump empfiehlt Abstimmung über Epstein-Akten

Aktualisiert 17.11.2025 - 06:55 Uhr

Der Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein lässt den US-Präsidenten nicht los. Vor einer Abstimmung im Repräsentantenhaus gibt Trump einen überraschenden Rat an seine Partei.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH