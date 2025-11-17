Tuchel reagiert auf Bellinghams Frust: «Muss er akzeptieren»

Veröffentlicht 17.11.2025 - 08:24 Uhr

Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft bleibt England in acht Spielen ohne Punktverlust makellos. Trotzdem brodelt es zwischen Trainer Thomas Tuchel und einem seiner Stars weiter.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH