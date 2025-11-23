Israel: Hisbollah-Anführer in Beirut getötet

Aktualisiert 23.11.2025 - 20:26 Uhr

Trotz Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah kommt es erneut zu einem tödlichen Angriff in Beirut. Eines der Opfer war ein ranghohes Mitglied der libanesischen Miliz.
NahostKonflikteIsraelLibanon
