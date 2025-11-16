Großbritannien will Asylregeln drastisch verschärfen

Aktualisiert 16.11.2025 - 12:41 Uhr

Die Labour-Regierung plant die größte Asylreform seit Jahrzehnten und will Großbritannien so weniger attraktiv für Migranten machen. Vorbild soll ein deutscher Nachbar sein.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH