Butterpreis sinkt weiter

Aktualisiert 16.11.2025 - 15:33 Uhr

Butter, Milch und Sahne werden am Montag günstiger zu haben sein. Discounter und Supermärkte senken die Preise um bis zu 25 Prozent.
