Tod von Deutschen in Istanbul stellt Ermittler vor Rätsel

Aktualisiert 16.11.2025 - 17:25 Uhr

Was führte zum Tod der Hamburger Familie im Türkeiurlaub? Die Behörden nehmen Proben und versiegeln ein Hotel - und es gibt mehrere Festnahmen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH