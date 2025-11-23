Bolsonaro erklärt Eingriff an Fußfessel mit Halluzinationen

Veröffentlicht 23.11.2025 - 20:24 Uhr

Brasiliens Ex-Präsident wird festgenommen - und räumt ein, seine Fußfessel im Hausarrest angeschmort zu haben. Bei einer Anhörung erklärt er, warum er nachts zum Lötkolben griff.
JustizRegierungKriminalitätBrasilien
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH