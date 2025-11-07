Angriff auf Venezuela? US-Senat lehnt Kongress-Mitsprache ab

  • Home
Veröffentlicht 07.11.2025 - 08:06 Uhr

Der US-Senat stimmt mit Mehrheit gegen ein Gesetz, das Militäraktionen gegen Venezuela an die Zustimmung des Kongresses gebunden hätte. Was sind die Hintergründe?
