Handytarife: Nachgebuchte Daten oft teurer als Grundgebühr

Veröffentlicht 04.11.2025 - 11:27 Uhr

Mobile Daten-Extras können teuer werden: Für ein nachgekauftes Gigabyte zahlt man im Schnitt das Zwölffache im Vergleich zum Inklusivvolumen. Wie Sie unnötige Kosten vermeiden.
© dpa

