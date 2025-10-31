Amazon bekommt Rückenwind von Cloud-Sparte

Amazon bekommt Rückenwind von Cloud-Sparte

Veröffentlicht 31.10.2025 - 04:03 Uhr

Auf die Cloud-Sparte von Amazon greifen Dutzende große und kleine Unternehmen zu. Sie wuchs zuletzt so schnell wie seit Jahren nicht mehr.
© dpa

