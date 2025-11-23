Natalia Wörner fliegt bei «The Masked Singer» raus

Veröffentlicht 23.11.2025 - 00:39 Uhr

Sie war als Hunde-Kauspielzeug verkleidet - und wurde jetzt enttarnt. Dass Natalia Wörner in der ProSieben-Musikshow «The Masked Singer» hinter der Figur «Quietsch» steckte, ahnte wohl keiner.
