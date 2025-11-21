Nagelsmann und Freundin Lena helfen beim RTL-Spendenmarathon

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich beim RTL-Spendenmarathon für mehr Integration engagiert und gemeinsam mit seiner Partnerin Familien mit behinderten Kindern unterstützt. Der 38-Jährige, der mit der deutschen Nationalmannschaft am Montag die WM-Qualifikation perfekt gemacht hatte, war am Donnerstagabend mit seiner Partnerin Lena Wurzenberger zu Gast im Studio in Hürth bei Köln und sammelte dort unter anderem an der Telefonhotline Spenden für verschiedene Hilfsprojekte. VIP-News direkt auf Dein Handy – per Nachricht im Messenger. Mit Vodafone Daily entgeht Dir nichts mehr. Erhalte täglich exklusive Einblicke, Trends und Klatsch aus der Welt der Stars und Sternchen – ohne App, werbefrei und datensicher. Jetzt kostenlos testen! In Form einer Projektpatenschaft engagiert sich das Paar für eine Stiftung, die Familien mit Kindern mit Behinderung mit individuellen Freizeitangeboten unterstützt. Nagelsmann und Wurzenberger gingen etwa mit Kindern in einer Münchner Kletterhalle klettern. «Wir führen ein gutes Leben und haben uns dazu entschieden, auch für andere Menschen Gutes zu tun», sagte Nagelsmann dem Sender RTL, der den Spendenmarathon bereits zum 30. Mal veranstaltet.