Direkt zum Hauptinhalt springen
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Einloggen / Registrieren
News
Games
Music
Hörbücher
Fitness
E-Mail & Cloud
Alle Services
Julia Roberts klagt über zu dichtes Venedig-Programm
Home
Unterhaltung
TV & Kino
Filmfestspiele:
Julia Roberts klagt über zu dichtes Venedig-Programm
Julia Roberts klagt über zu dichtes Venedig-Programm
Veröffentlicht 29.08.2025 - 14:00 Uhr
Mit ihrem neuen Film ist die US-Schauspielerin zum ersten Mal auf dem Lido dabei. Zeit für Markusplatz und Gondelfahrt hat sie keine.
© dpa
Newsticker
#
Venedig: Platzverweise für Touris, Fußfesseln für Diebe?
Panorama
#
Xavi-Wechsel von Leipzig nach Tottenham fix
Fußball-News
#
DFB-Konkurrent Italien zieht EM-Bewerbung für 2029 zurück
Fußball-News
#
Ministerium lobt NRW-Vorstoß zu Doppelstaatler-Erfassung
Inland
#
Ungarn blockiert EU-Erklärung zu russischem Raketenangriff
Ausland
Empfehlungen der Redaktion
Meistgelesene Artikel
Mobiles Bezahlen
Retro Handy Fun
Infoservices
E-Mail & Cloud
Vodafone Shop
Mein Vodafone
FAQ
AGB
Impressum
Jugendschutz
Datenschutz
Cookies
Kontakt
Barrierefreiheit
Vertrag kündigen
© 2025 Vodafone GmbH