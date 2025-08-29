Julia Roberts klagt über zu dichtes Venedig-Programm

Julia Roberts klagt über zu dichtes Venedig-Programm

Veröffentlicht 29.08.2025 - 14:00 Uhr

Mit ihrem neuen Film ist die US-Schauspielerin zum ersten Mal auf dem Lido dabei. Zeit für Markusplatz und Gondelfahrt hat sie keine.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH