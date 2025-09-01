Direkt zum Hauptinhalt springen
Bundestags-Debatten sollen lebendiger werden
Home
Nachrichten
Inland
Reformpläne:
Bundestags-Debatten sollen lebendiger werden
Bundestags-Debatten sollen lebendiger werden
Veröffentlicht 01.09.2025 - 14:45 Uhr
Höhere Ordnungsgelder und mehr Zwischenfragen: Die Koalition will Debatten im Bundestag interessanter und fairer machen.
© dpa
