Bundestags-Debatten sollen lebendiger werden

Veröffentlicht 01.09.2025 - 14:45 Uhr

Höhere Ordnungsgelder und mehr Zwischenfragen: Die Koalition will Debatten im Bundestag interessanter und fairer machen.
