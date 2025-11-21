Mit KI-Video: Trump schwärmt von Ronaldo nach Besuch

Veröffentlicht 21.11.2025 - 07:12 Uhr

Fußball-Star Cristiano Ronaldo beeindruckt den US-Präsidenten in Washington. Nach dem Treffen postet Trump ein offensichtlich KI-generiertes Video der beiden beim Kick im Weißen Haus.
FußballUSASaudi-ArabienPortugalWashingtonDistrict of Columbia
