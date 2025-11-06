Lena Gercke: «Welches Kind braucht eine Feuchtigkeitsmaske?»

Veröffentlicht 06.11.2025 - 17:09 Uhr

Topmodel Lena Gercke ärgert sich: Wenn die Schönheitsindustrie Gesichtsmasken für kleine Kinder anbiete, gehe das zu weit. «Das ist der größte Bullshit.»
© dpa

