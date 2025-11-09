Kim Kardashian durch Anwaltsprüfung gerasselt

Veröffentlicht 09.11.2025 - 13:00 Uhr

Jahrelang hat sich Kim Kardashian durch eine harte Ausbildung gekämpft, um ihren Traum von der Rechtsanwältin zu erfüllen. Nun gab es kurz vor dem Ziel einen Dämpfer.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH