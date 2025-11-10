Ina Müller: Nach Schreibphase für Album erst mal entgiften

Ein schöner Garten auf Mallorca, gutes Wetter und ein Glas Wein in der Hand. So schrieb Ina Müller ihr neues Album - und brauchte danach erst einmal eine Zeit ohne Alkohol.
