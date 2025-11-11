  • Home
  • Digital
  • News
  • Naturgefahren: «Bergab»: Klimawandel in den Alpen anschaulich erklärt

«Bergab»: Klimawandel in den Alpen anschaulich erklärt

Veröffentlicht 11.11.2025 - 00:09 Uhr

Per Mausklick Felsstürze auslösen und dabei verstehen, wie fragil das alpine Ökosystem ist: Diese Web-App erklärt spielerisch, aber fundiert den Einfluss von Klimaänderungen auf die Berge.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH