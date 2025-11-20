Carolin Kebekus: Leben als Frau ist ein einziger Schmerz

Veröffentlicht 20.11.2025 - 05:18 Uhr

Krämpfe, Durchfall, Stimmungsschwankungen: Carolin Kebekus spricht offen über Zyklus-Schmerzen und alles, was damit zusammenhängt. Sie findet, dass das Thema zu oft ignoriert wird.
LeuteFernsehenMedienGesundheitDeutschlandNordrhein-WestfalenKölnNordrhein-Westfalen
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH