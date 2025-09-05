Till Brönner verbeugt sich vor Italien

Veröffentlicht 05.09.2025 - 05:30 Uhr

Till Brönner bringt mit «Italia» eine Hommage an das Land seiner Kindheit heraus. Auf dem Album finden sich Klassiker, Raritäten und eigene Kompositionen.
