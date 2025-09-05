Direkt zum Hauptinhalt springen
Marokko schafft WM-Qualifikation
Sport
Fußball-News
Fußball-Weltmeisterschaft 2026:
Marokko schafft WM-Qualifikation
Marokko schafft WM-Qualifikation
Veröffentlicht 05.09.2025 - 23:00 Uhr
Das Sensationsteam von 2022 ist auch bei der Fußball-WM im nächsten Jahr dabei. Marokko schafft vorzeitig die Qualifikation.
© dpa
