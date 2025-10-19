Limp-Bizkit-Bassist Sam Rivers gestorben

Veröffentlicht 19.10.2025 - 19:51 Uhr

«Legende unter Legenden»: Die US-Band Limp Bizkit trauert um ihren Bassisten. Sam Rivers starb im Alter von 48 Jahren.
© dpa

