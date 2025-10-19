Russischer Angriff auf Kohlegrube

Russischer Angriff auf Kohlegrube

Veröffentlicht 19.10.2025 - 20:48 Uhr

Ein russischer Angriff trifft bei Dnipropetrowsk ein Kohlebergwerk in der Ukraine. 192 Kumpel müssen evakuiert werden. Und in Tschernihiw gehen die Lichter aus.
