Wer bekommt den Literaturnobelpreis?

Wer bekommt den Literaturnobelpreis?

Veröffentlicht 09.10.2025 - 03:33 Uhr

Nach einer südkoreanischen Überraschung im Vorjahr wird in Stockholm der nächste Literaturnobelpreisträger ausgerufen. Wer macht am Ende das Rennen?
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH