Schauspielerin Wanda Perdelwitz bei Unfall gestorben

Schauspielerin Wanda Perdelwitz bei Unfall gestorben

Aktualisiert 09.10.2025 - 15:53 Uhr

Perdelwitz spielte etwa in der bekannten Vorabendserie «Großstadtrevier». Sie starb bei einem Unfall.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH