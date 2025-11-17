Magazin kürt Richter zum einflussreichsten Künstler 2025

Veröffentlicht 17.11.2025 - 11:03 Uhr

Gerhard Richter ist «plötzlich wieder einmal der Künstler der Stunde», findet das «Monopol»-Magazin. Jedes Jahr würdigt es wichtige Persönlichkeiten in der Kunstwelt. Wer ist noch dabei?
