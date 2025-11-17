UN-Sicherheitsrat sichert Gaza-Friedensplan ab

Veröffentlicht 17.11.2025 - 23:48 Uhr

Immer wieder wurde zuletzt betont: Damit der Plan für Gaza mit einer Friedenstruppe Erfolg hat, braucht es ein Mandat des UN-Sicherheitsrats. In New York gelang nun ein Durchbruch.
© dpa

