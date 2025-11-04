Künstler Gursky erhält NRW-Staatspreis

Künstler Gursky erhält NRW-Staatspreis

Veröffentlicht 04.11.2025 - 03:33 Uhr

Der Düsseldorfer Foto-Künstler Andreas Gursky erhält den Staatspreis, die höchste Auszeichnung des Landes Nordrhein-Westfalen.
© dpa

Empfehlungen der Redaktion

Meistgelesene Artikel

© 2025 Vodafone GmbH